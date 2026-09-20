Klangreise durch 50 Jahre
Richard Wester betört Linz mit musikalischem Rückblick
Richard Wester und Band erfreuten die etwa 250 Besucher des Konzerters in der Linzer Stadthalle.
Richard Wester und Band erfreuten die etwa 250 Besucher des Konzerters in der Linzer Stadthalle.
Heinz-Werner Lamberz

Ein Abend voller Erinnerungen und neuer Klänge: Richard Wester nimmt das Publikum in der Linzer Stadthalle mit auf eine musikalische Reise durch fünf Jahrzehnte. Chor, Band und überraschende Momente verbinden Tradition mit Moderne.

Lesezeit 1 Minute
Während seines Aufenthalts im Juli 2026 im renovierten Rheintor komponierte der in Schleswig-Holstein lebende Musiker Richard Wester, erster Linzer Stadt-Strünzer, ein Stück über seine Heimatstadt Linz. Dieses sollte jetzt eigentlich im Rahmen des Konzerts in der Linzer Stadthalle vorgestellt werden.
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