Ein Abend voller Erinnerungen und neuer Klänge: Richard Wester nimmt das Publikum in der Linzer Stadthalle mit auf eine musikalische Reise durch fünf Jahrzehnte. Chor, Band und überraschende Momente verbinden Tradition mit Moderne.
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Während seines Aufenthalts im Juli 2026 im renovierten Rheintor komponierte der in Schleswig-Holstein lebende Musiker Richard Wester, erster Linzer Stadt-Strünzer, ein Stück über seine Heimatstadt Linz. Dieses sollte jetzt eigentlich im Rahmen des Konzerts in der Linzer Stadthalle vorgestellt werden.