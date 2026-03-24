Umbau in Unkel hat begonnen Rheinpromenade wird für 1,6 Millionen Euro saniert Sabine Nitsch 24.03.2026, 13:00 Uhr

i Mit dem ersten Spatenstich startete jetzt die Sanierung der Unkeler Rheinpromenade. Sabine Nitsch

Im August 2027 sollen die Sanierungsarbeiten in Unkel abgeschlossen sein. Die Rheinpromenade wird barrierefrei, und es werden Plattformen und Stufen bis zum Wasser gebaut. Bürger haben das Konzept mit entwickelt.

Eigentlich ist die Unkeler Rheinpromenade, mit ihrem traumhaften Blick auf den Fluss und den Drachenfels, bereits richtig schön. Jetzt soll sie noch schöner werden. Der erste Spatenstich, den Stadtbürgermeister Alfons Mußhoff zusammen mit dem Unkeler VG-Bürgermeister Karsten Fehr, Ex-Bürgermeister Gerhard Hausen, Planern und Vertretern von Rat und Verwaltung absolvierte, markierte den Start der Umbauarbeiten.







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