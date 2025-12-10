Schandfleck in Neuwied „Rheinperle“ ist nicht nur optisch ein Problem Jörg Niebergall 10.12.2025, 11:32 Uhr

i Der Zustand der ehemaligen Gaststätte "Rheinperle" ist alles andere als gut. Jörg Niebergall

In vielen Kommunen gibt es mindestens eine „Problemimmobilie“. Das sind meist leer stehende Häuser, deren Eigentümer sich nicht kümmern wollen oder können. Dabei sind den Kommunen oft die Hände gebunden. Wir blicken auf diese „Schandflecke“.

Schöneres „Gesicht“, angenehmere Atmosphäre: Die Neugestaltung und Attraktivierung der Neuwieder Innenstadt geht weiter. So schreibt es die Pressestelle der Stadt Neuwied auf ihrer Internetseite. Jetzt haben die Vorarbeiten für die umfassende Erneuerung der Deichstraße begonnen.







