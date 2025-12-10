„Rheinperle“ ist nicht nur optisch ein Problem

In vielen Kommunen gibt es mindestens eine „Problemimmobilie“. Das sind meist leer stehende Häuser, deren Eigentümer sich nicht kümmern wollen oder können. Dabei sind den Kommunen oft die Hände gebunden. Wir blicken auf diese „Schandflecke“.
Schöneres „Gesicht“, angenehmere Atmosphäre: Die Neugestaltung und Attraktivierung der Neuwieder Innenstadt geht weiter. So schreibt es die Pressestelle der Stadt Neuwied auf ihrer Internetseite. Jetzt haben die Vorarbeiten für die umfassende Erneuerung der Deichstraße begonnen.