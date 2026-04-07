Ein „Schandfleck“ verschwindet „Rheinperle“ am Neuwieder Deich ist abgerissen 07.04.2026, 13:00 Uhr

i Die Abrissarbeiten an der ehemaligen "Rheinperle" haben begonnen. Jörg Niebergall

Die einstige Kultkneipe am Deich in Neuwied war über Jahre hinweg dem Verfall preisgegeben und verkam allmählich zu einem „Schandfleck“. Jetzt war schweres Gerät im Einsatz, um das Gebäude dem Erdboden gleichzumachen.

Die ehemalige Gaststätte „Rheinperle“ in der Deichstraße 12 in Neuwied ist spätestens seit vergangener Woche Geschichte. Der etwas in die Jahre gekommene Gebäudekomplex zwischen Rheinstraße und Deichstraße wird mehr und mehr dem Erdboden gleichgemacht.







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