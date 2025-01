Viel Beifall in Neuwied Rheinische Philharmoniker entführten nach Wien Jörg Niebergall 08.01.2025, 15:00 Uhr

i Das Neujahrskonzert in der Neuwieder Stadthalle bot beste Unterhaltung. Jörg Niebergall

Drei Zugaben erbaten sich die 600 Gäste des Neujahrskonzerts in der Neuwieder Stadthalle. Dort bot die Rheinische Philharmonie musikalisches Flair aus Österreich, der Radetzky-Marsch und Werke der Strauß-Dynastie begeisterten wie das übrige Programm.

War’s das nun mit den beliebten Neujahrskonzerten in der altehrwürdigen, aber ab 31. Dezember 2025 nicht mehr benutzbaren Neuwieder Stadthalle? So richtig glauben mochte das keiner der 600 Besucher. Zu euphorisch feierten sie am Dienstagabend, 7.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen