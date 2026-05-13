Gesperrte Promenade in Unkel Rheinhotel Schulz hat mit Stornierungen zu kämpfen Sabine Nitsch 13.05.2026, 17:00 Uhr

i Das Rheinhotel Schulz in Unkel blickt auf eine lange Geschichte. Sabine Nitsch

Vasuki Nandapalan ist als Hoteldirektorin und Geschäftsführerin angetreten, das Rheinhotel Schulz zu neuer Blüte zu führen. Das neue Konzept kommt bei den Gästen gut an. Die Sanierung der Rheinpromenade ist jedoch eine Herausforderung.

So hatte es sich Vasuki Nandapalan das eigentlich nicht vorgestellt: Seit 2024 führt sie das renommierte Rheinhotel Schulz in Unkel als Hoteldirektorin. Vor wenigen Wochen hat sie auch die Geschäftsführung übernommen und setzt alles daran, das Haus zu neuer Blüte zu führen.







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