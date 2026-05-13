Gesperrte Promenade in Unkel
Rheinhotel Schulz hat mit Stornierungen zu kämpfen
Das Rheinhotel Schulz in Unkel blickt auf eine lange Geschichte.
Das Rheinhotel Schulz in Unkel blickt auf eine lange Geschichte.
Sabine Nitsch

Vasuki Nandapalan ist als Hoteldirektorin und Geschäftsführerin angetreten, das Rheinhotel Schulz zu neuer Blüte zu führen. Das neue Konzept kommt bei den Gästen gut an. Die Sanierung der Rheinpromenade ist jedoch eine Herausforderung. 

Lesezeit 4 Minuten
So hatte es sich Vasuki Nandapalan das eigentlich nicht vorgestellt: Seit 2024 führt sie das renommierte Rheinhotel Schulz in Unkel als Hoteldirektorin. Vor wenigen Wochen hat sie auch die Geschäftsführung übernommen und setzt alles daran, das Haus zu neuer Blüte zu führen.

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