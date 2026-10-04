Wegen Niedrigwassers pausiert
Rheinfähre Bad Hönningen hat wieder Betrieb aufgenommen
Die Rheinfähre zwischen Bad Hönningen und Bad Breisig fährt nach einer niedrigwasserbedingten Pause und einem eingeschränkten Fa
Die Rheinfähre zwischen Bad Hönningen und Bad Breisig fährt nach einer niedrigwasserbedingten Pause und einem eingeschränkten Fahrplan ab Montag, 5. Oktober, wieder regulär.
Archiv Jörg Niebergall. Jörg Niebergall

Die Rheinfähre zwischen Bad Hönningen und Bad Breisig soll ab Montag, 5. Oktober, wieder nach dem regulären Fahrplan unterwegs sein. Aufgrund des Niedrigwassers musste sie einige Tage den Betrieb einstellen beziehungsweise fuhr mit Einschränkungen.

Lesezeit 1 Minute
Die Rheinfähre zwischen Bad Hönningen und Bad Breisig wird ab Montag, 5. Oktober, wieder nach regulärem Fahrplan Autos transportieren. Das hat Fährbetreiber Günter Hirzmann am Sonntag gegenüber unserer Zeitung angekündigt. Nachdem die Fähre im Laufe des Samstags, 26.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren