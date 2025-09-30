Nach tödlichem Unfall Rheinbrohls Bürgermeister fordert Blitzer an der B42 30.09.2025, 10:00 Uhr

i Auf dem Abschnitt der B42 bei Rheinbrohl hat es seit dem Jahr 2020 drei schwere Unfälle gegeben. Zwei Menschen starben. Die weitgehend gerade Strecke verleitet Verkehrsteilnehmer zu teilweise riskanten Überholmanövern. Daniel Dresen

Auf der B42 bei Rheinbrohl hat es seit dem Jahr 2020 drei schwere Unfälle gegeben. Um zumindest die Raserei auf der Strecke einzudämmen, fordert Rheinbrohls Ortsbürgermeister Oliver Labonde einen fest installierten Blitzer.

Der tödliche Unfall eines Motorradfahrers (61 Jahre) auf der B42 bei Rheinbrohl Mitte September bewegt die Menschen in der VG Bad Hönningen. Denn bereits im April 2022 war unweit der jetzigen Unfallstelle bei einem Frontalzusammenstoß ein Autofahrer (37 Jahre) ums Leben gekommen.







