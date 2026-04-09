Nach dem Brand im Vorjahr
Rheinbrohler Lokal „Zum Römer“ meldet sich zurück
Udo Kostetzki, der Bruder von Wirt Dietmar, packt nicht nur bei der Renovierung mit an.
Udo Kostetzki, der Bruder von Wirt Dietmar, packt nicht nur bei der Renovierung mit an.
Jörg Niebergall

Seit dem Sommer 2025 ist es ruhig um die Gaststätte „Zum Römer“ in Rheinbrohl geworden. Ein Feuer hatte dem Betrieb zugesetzt. Nach der Sanierung steht mittlerweile der Wiedereröffnung nichts mehr im Weg.

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Knapp neun Monate nach dem Brand in der Gaststätte „Zum Römer“ in Rheinbrohl steht einer Wiedereröffnung nun nichts mehr im Wege. Für den kommenden Freitag, 15 Uhr, und für Samstagabend mit dem Auftritt von Alleinunterhalter Phil aus Hammerstein melden sich das Team um Wirt Dietmar Kostetzki wieder zurück.

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Kreis NeuwiedGastronomie

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