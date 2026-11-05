Kunstfreiheit in Gefahr?
Rheinbrohler kämpft mit Poesie gegen rechts
Benedikt Schmidt trug bei Kundgebung gegen AfD-Versammlung auf Gut Dielsberg ein antifaschistisches Gedicht vor.
Benedikt Schmidt trug bei Kundgebung gegen AfD-Versammlung auf Gut Dielsberg ein antifaschistisches Gedicht vor.
Ramis Halbert

Benedikt Schmidt trug bei der Kundgebung gegen eine AfD-Versammlung auf Gut Dielsberg ein antifaschistisches Gedicht vor. Der Künstler ist von der Macht der Kunst – auch gegen rechte Tendenzen – überzeugt.

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„Ich finde es erschreckend, dass die Hetze der AfD auch in diesem schönen Dorf bei über 20 Prozent auf fruchtbaren Boden fällt – und von zu vielen gleichgültig hingenommen wird“, sagt der Künstler Benedikt Schmidt und bezieht sich auf das Herbstfest der AfD auf Gut Dielsberg in Rheinbrohl.
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