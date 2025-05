Die Gemeinde Rockenfeld existiert zwar seit Jahrzehnten nicht mehr, dennoch halten die Rheinbrohler Junggesellen an der Tradition fest und laden dorthin zur Kirmes ein. Junggesellen und Ehrendamen haben jetzt eine Info-Tafel aufgestellt.

Der katholische Junggesellenverein Rheinbrohl hält die Tradition aufrecht und lädt immer am 1. Mai zur Kirmes auf das Gelände der mittlerweile seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr existierenden Gemeinde Rockenfeld ein. Damit sich die Gäste einen Überblick über die Geschichte des Ortes machen können, haben Junggesellen und Ehrendamen nun eine Info-Tafel mit zahlreichen Zeitungsausschnitten angebracht.

Kuchenbuffet fast schon legendär

Letzter Bewohner dieses Ortes war der Gastwirt Albert Grose. Er verstarb in den 90er-Jahren. In Rockenfeld hatte er das Wohnrecht auf Lebenszeit. Einige Jahre später verstarb seine Ehefrau in einem Seniorenheim. Vorher hatten bereits andere Bürger den Ort verlassen.

Für den kleinen Snack oder das ein oder andere Kaltgetränk für die Wanderer und Radfahrer war natürlich ebenfalls gesorgt. Die Grillspezialitäten, aber auch das breit gefächerte Kuchenbuffet sind fast schon legendär. Eine Hüpfburg sorgte beim Nachwuchs für gute Laune.