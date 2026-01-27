Gesichter des Karnevals
Rheinbrohler Blumenmann Achim Zemke genießt Kultstatus
Der Rheinbrohler Achim Zemke ist für unsere Zeitung noch einmal in seine Paraderolle als Blumenmann geschlüpft.
Daniel Dresen

Einmal Prinz im Karneval – das ist der Traum vieler Jecken. Für Achim Zemke aus Rheinbrohl hat sich dieser Wunsch im Jahr 2013 in Bad Hönningen erfüllt. Doch die meisten Narren verbinden mit seinem Namen vor allem die Rolle des Blumenmanns.

Lesezeit 3 Minuten
Das Herz von Achim Zemke schlägt seit früher Kindheit für den Karneval. Seine Mutter war damals Teil der Rheinbrohler Möhnen und nahm den kleinen Achim eines Tages mit zu einer Karnevalssitzung, die er mit ihr im Publikumsbereich verfolgte. „Da waren die Größen des Karnevals um mich herum.

