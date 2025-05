Der FC Hotspurs Mittelrhein hatte am Wochenende gleich zwei Gründe zu feiern: sein 25-jähriges Bestehen und ein Freundschaftsspiel mit den Profis. Der Fanklub traf in Rheinbrohl auf den 1. FC Köln.

Als der FC Hotspurs Mittelrhein, ein Fanklub des 1. FC Köln, am 19. April 2000 aus der Taufe gehoben wurde, hätte man es sich nicht denken können, dass man ein Vierteljahrhundert später den Stars von damals Auge in Auge gegenüberstehen würde. Doch da waren sie jetzt, die Profis des 1. FC Köln, verpackt in einer Traditionsmannschaft mit Stephan Engels, Matthias Scherz, Matthias Risse, Holger Gaißmayer, Thomas Cichon, Alexander Voigt und all den anderen.

i Gemeinsames Gruppenfoto mit Einlaufkindern Jörg Niebergall

Im Freundschaftsspiel im Hans-Zimmermann-Stadion gaben die Kölner gegen eine Mannschaft mit reichlich Politikprominenz (VG-Bürgermeister Jan Ermtraud, Ortsbürgermeister Oliver Labonde) ihre Visitenkarte ab. Und wie: Mit 17:2 (Gegentore: Till Wagner, Lars Rechmann) besiegten die Domstädter das Geburtstagskind und feierten nach dem Abpfiff gleich weiter. Schon vorher hatten die Hotspurs für ein buntes Programm gesorgt: Am Abend stieg die FC-Party mit Ehrungen und Glückwünschen im Römersaal mit DJ Bizzy bis spät in die Nacht.