Spaß bei Kirmestraditionen
Rheinbrohl bekommt vom Feiern nicht genug 
Rheinbrohl ist im Kirmesmodus: Dafür haben Junggesellen und Ehrendamen des KJGV Rheinbrohl gesorgt.
Rheinbrohl ist im Kirmesmodus: Dafür haben Junggesellen und Ehrendamen des KJGV Rheinbrohl gesorgt.
Jörg Niebergall

Egal ob Fackelzug oder Frühschoppen: In Rheinbrohl kommt gerade jeder Kirmesfreund auf seine Kosten. Noch bis Dienstag steppt im Ort der Bär – doch auch für die Zeit danach ist gesorgt.

Lesezeit 1 Minute
Der Baum steht – und damit ist eigentlich schon alles gesagt: Rheinbrohl ist im Kirmesmodus. Junggesellen und Ehrendamen des KJGV Rheinbrohl haben ganze Arbeit geleistet und freuen sich nun auf mehrere Tage, an denen Tradition, Geselligkeit und auch das eine oder andere Kaltgetränk eine tragende Rolle spielen.
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