Die neue Behindertenwohnstätte in Rheinbrohl soll nach acht Jahren Planungs- und Bauzeit im September von ihren Bewohnern bezogen werden. Die Chefin des Trägers kritisiert derweil die Vorgaben des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe.
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Die Erleichterung ist bei allen Beteiligten in Rheinbrohl spürbar: Das neue Behindertenwohnheim in der Hilgersstraße soll im September bezugsfertig sein. Das Millionenprojekt des Trägers Förder- und Wohnstätten gGmbH (FWS) aus Kettig (Kreis Mayen-Koblenz) wendet sich nach einer langwierigen Planungsphase von allein sechs Jahren nun endlich zum Guten.