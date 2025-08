Unkel. Es könnte eine Win-win-Situation sein. Der Unkeler Hybridrasenfußballplatz ist restlos hinüber, obwohl er erst 2018 in Betrieb ging. Die Unkeler Vereine haben jetzt keinen Sportplatz mehr und wünschen sich dringend einen Kunstrasenplatz. Geld hat die Stadt Unkel keins, aber es gab Menschen mit einer guten Idee, die 2024 die Unkeler Stiftung für Jugend, Sport und Integration gründeten, die Geld sammelt, um den Kunstrasentraum doch noch realisieren zu können.

In der Nachbarschaft gibt es den SV Rheinbreitbach mit seinen 1000 Mitgliedern, der seinen Kunstrasenplatz übernutzt und sogar Kinder abweisen muss, weil nicht genug Trainingskapazitäten frei sind. Der Rheinbreitbacher Platz müsste dringend erweitert werden. Im Gespräch ist auch, einen weiteren Kunstrasenplatz zu bauen. In Rheinbreitbach fehlt dafür jedoch der Platz, und der Bau ist teuer. Mit 500.000 bis 800.000 Euro müsste man kalkulieren. Die Lösung, die für Unkel und Rheinbreitbach nur Vorteile bringen würde: Der SV Rheinbreitbach (SVR) und die Ortsgemeinde engagieren sich finanziell in der Unkeler Stiftung, die ohnehin angetreten ist, um in der gesamten Verbandsgemeinde den Sport und die Jugend zu fördern. Rheinbreitbach bekommt dafür feste Trainingszeiten auf dem neuen Kunstrasenplatz. Das finanzielle Engagement würde die Stiftung in die Lage versetzen, den Bau des Platzes sofort zu beauftragen, und Rheinbreitbach müsste keinen zusätzlichen Sportplatz bauen. Eine perfekte Lösung – sollte man meinen. Diese schien auch in greifbare Nähe gerückt. Der Rheinbreitbacher Rat hat sich jedoch in der vergangenen Sitzung „Bedenkzeit“ erbeten. Erst nach der Sommerpause soll weiterberaten werden. Den Sportlern läuft die Zeit davon.

Die Ortsgemeinde Rheinbreitbach soll sich finanziell beteiligen

An die 600.000 Euro soll die Realisierung des Unkeler Kunstrasentraums kosten. Die Stadt Unkel will sich mit 250.000 Euro beteiligen, die Stiftung will bis zum Ende des Jahres 350.000 Euro zusammenhaben, damit es losgehen kann. „Wir haben bereits so viel Geld gesammelt und so viele finanzielle Zusagen, dass zur Realisierung des Platzes lediglich 50.000 Euro fehlen“, erläutert der Unkeler Sportplatzbeauftragte Gerald Muß, der zusammen mit Werner Euskirchen und Jörg Eggenstein zu den Stiftungsinitiatoren gehört.

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des in greifbare Nähe gerückten Rheinbreitbacher Engagements waren die Gründungsmitglieder der Stiftung guter Hoffnung, dass das Projekt noch in diesem Jahr realisiert werden kann. Immerhin engagiert sich der SVR, wie Bernd Zettelmeyer, ein Vertreter des SVR, im Gespräch mit unserer Zeitung erläuterte, bereits in der Unkeler Stiftung und hat im vergangenen Jahr 10.000 Euro in die Stiftung gegeben. Das will sie auch in diesem Jahr tun. In der ersten Stifterversammlung wurde er außerdem zum Vorsitzenden gewählt, und die SVR-Vorsitzende, Nicole Weinberg, wurde Stellvertreterin. Da Sport und Bewegung gesellschaftliche Funktionen haben und ein Teil der kommunalen Daseinsvorsorge ist, sollte sich auch die Gemeinde finanziell einbringen, meinten die Sportler.

i Die Fläche sieht zwar grün aus, das Grün ist jedoch Unkraut, und Löcher sind im Platz. Sabine Nitsch

Per Antrag an den Rheinbreitbacher Rat schlug der Verein folgerichtig vor, dass sich auch die Ortsgemeinde finanziell beteiligt. 25.000 Euro, so die Idee, sollen in diesem Jahr fließen. Ab 2026 sollen bis 2030 jedes Jahr 15.000 Euro fließen. Unterm Strich wäre die Gemeinde innerhalb der sechs Jahre mit 100.000 Euro dabei. „Wir sind davon überzeugt, dass ein Invest in der Stiftung uns unserem Ziel, vor allem den Kindern und Jugendlichen im SVR die bestmöglichen sportlichen Rahmenbedingungen zu bieten, entscheidend näher bringt – insbesondere weil die Erweiterung der Sportanlagen an der Westerwaldstraße nicht erstrebenswert und umsetzbar erscheint. Die Stiftung hat den Sportpark für die nächsten 20 Jahre gepachtet“, begründet der SVR seinen Vorstoß. Weiterer Charme der Lösung: Die Stiftung kümmert sich auch um die Pflege des Platzes.

Kunstrasenplatz könnte eigentlich 2025 noch fertiggestellt werden

Im Vorfeld zur vergangenen Ratssitzung schien es auch so, als käme die Idee in Rheinbreitbach gut an. Die Stiftung hat deshalb, vorbehaltlich dass der Rat auch zustimmt, mit einem Bauunternehmen einen Festpreis für den Bau des Kunstrasens vereinbart, bei dem die Baukosten niedriger liegen würden als ursprünglich veranschlagt. Der Haken: Der Bauauftrag muss bis Freitag, 15. August, erteilt werden. „Dann könnte der neue Kunstrasenplatz noch 2025 fertiggestellt werden“, erläutert Muss.

In der vergangenen Rheinbreitbacher Ratssitzung platzten jedoch erst mal alle Pläne, den Platz sofort bauen zu können. Das Thema Unterstützung der Stiftung wurde nach längerer Diskussion „ohne inhaltlichen Beschluss“ abgeschlossen. Stattdessen soll die Unkeler VG-Verwaltung zunächst eine Vorlage anfertigen, in der noch offene Fragen der Ratsmitglieder geklärt werden. Weitere Verzögerungen sind absehbar. Nicht nur der Rheinbreitbacher Rat muss zustimmen, die Investition muss auch der Kommunalaufsicht vorgelegt werden. „Die Verwaltungsabläufe brauchen höchstwahrscheinlich viel Zeit“, befürchtet Muß.