Auf den Hängen über dem Rhein gedeiht wieder Wein — ein ungewöhnliches Weingut verknüpft historische Spuren mit handwerklicher Leidenschaft. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie Tradition neu entsteht.
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Viola und Karsten Keune bewirtschaften seit 2015 die nördlichste professionell betriebene Weinanbaufläche in Rheinland-Pfalz. Auf zwei alten Lagen bringen sie sogar den Rotwein zurück nach Rheinbreitbach.Nach rund 50 Jahren wird damit wieder professionell Wein in Rheinbreitbach angebaut.