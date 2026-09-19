Blick hinter die Kulissen Rheinbreitbacher Weingut belebt Anbautradition wieder Andreas Winkelmann 19.09.2026, 13:00 Uhr

i Karsten Keune freut’s: Der erste von vier Weinlesetermine im Jahr bescherte reiche Ernte am zweiten Septemberwochenende. Dunkle Trauben, trotzdem heller Riesling. Andreas Winkelmann

Auf den Hängen über dem Rhein gedeiht wieder Wein — ein ungewöhnliches Weingut verknüpft historische Spuren mit handwerklicher Leidenschaft. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie Tradition neu entsteht.

Viola und Karsten Keune bewirtschaften seit 2015 die nördlichste professionell betriebene Weinanbaufläche in Rheinland-Pfalz. Auf zwei alten Lagen bringen sie sogar den Rotwein zurück nach Rheinbreitbach.Nach rund 50 Jahren wird damit wieder professionell Wein in Rheinbreitbach angebaut.







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