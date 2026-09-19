Blick hinter die Kulissen
Rheinbreitbacher Weingut belebt Anbautradition wieder
Karsten Keune freut’s: Der erste von vier Weinlesetermine im Jahr bescherte reiche Ernte am zweiten Septemberwochenende. Dunkle
Karsten Keune freut’s: Der erste von vier Weinlesetermine im Jahr bescherte reiche Ernte am zweiten Septemberwochenende. Dunkle Trauben, trotzdem heller Riesling.
Andreas Winkelmann

Auf den Hängen über dem Rhein gedeiht wieder Wein — ein ungewöhnliches Weingut verknüpft historische Spuren mit handwerklicher Leidenschaft. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie Tradition neu entsteht.

Lesezeit 3 Minuten
Viola und Karsten Keune bewirtschaften seit 2015 die nördlichste professionell betriebene Weinanbaufläche in Rheinland-Pfalz. Auf zwei alten Lagen bringen sie sogar den Rotwein zurück nach Rheinbreitbach.Nach rund 50 Jahren wird damit wieder professionell Wein in Rheinbreitbach angebaut.
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