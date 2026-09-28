Zwei Fähren müssen pausieren Rhein-Niedrigwasser sorgt für Ansturm auf Linzer Fähre Daniel Dresen 28.09.2026, 15:06 Uhr

i Die Fähre Linz-Kripp transportiert trotz Niedrigwassers noch Pkw auf die andere Rheinseite. Heinz-Werner Lamberz

Nachdem die Fähren in Bad Hönningen und Bad Honnef wegen des niedrigen Rheinpegels komplett pausieren, hält die Fähre zwischen Linz und Kripp ihren Betrieb zumindest für Pkw aufrecht. Wann wieder Normalität auf dem Rhein einkehrt, ist unklar.

Seit Freitagmorgen, 25. September, liegt der Rheinpegel in Andernach die meiste Zeit im Minusbereich. Das hat Konsequenzen für die Fähre zwischen Bad Breisig und Bad Hönningen. Sie hat am Samstagvormittag ihren Betrieb bis auf Weiteres einstellen müssen.







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