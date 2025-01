B42-Sperrung wahrscheinlich Rhein bringt Verkehr in Linz kurzzeitig zum Erliegen 10.01.2025, 13:00 Uhr

i Langsam, aber sicher bahnt sich der Rhein seinen Weg auf die B42. In der Nacht zu Samstag wird das Wasser die Straße bei einem Pegelstand von 7,34 Metern erreicht haben. Sperrungen sind wahrscheinlich. Heinz-Werner Lamberz

Es ist zwar nur ein kleines Hochwasser, die Rheinanlieger sind es gewohnt. Dennoch wird nun die Marke erreicht, bei der die B42 in Linz im Bereich der Fähre überschwemmt wird.

Die Pegel am Rhein steigen auch am Freitag weiter an. In der Nacht auf Samstag wird der Scheitel am ausschlaggebenden Pegel Andernach bei etwa 7,34 Metern erreicht. Das bedeutet für die B42 in Linz, dass es zu Sperrungen kommen könnte.Am Freitagmorgen berichtet Thomas Nelles, Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Linz, dass die Prognose im Vergleich zu Donnerstag um mehr als 10 Zentimeter revidiert worden sei.

