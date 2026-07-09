Gastro-News aus Neuwied Restaurant Nan King in Neuwied schließt Ende August Rainer Claaßen 09.07.2026, 12:30 Uhr

i Nach mehr als 20 Jahren ist nun bald Schluss: Das China-Restaurant "Nan King" in der Andernacher Straße schließt Ende August. Rainer Claaßen

In der Gastroszene im Kreis Neuwied tut sich einiges: Restaurants öffnen und schließen, Betreiber starten neu, wechseln oder sind schon eine Institution. Wir werfen einen Blick darauf und wer dahinter steckt. Diesmal: das Nan King in Neuwied.

Seit mehr als 20 Jahren lockt das Restaurant Nan King in der Andernacher Straße Freunde der chinesischen Küche an und ist sich dabei treu geblieben. Während viele andere China-Restaurants inzwischen dem Trend gefolgt sind und vietnamesische und thailändische Küche sowie Sushi anbieten, ist im Nan King fast alles noch wie früher: Der Außenbereich ist mit chinesisch anmutenden Dekoelementen versehen, im Treppenhaus steht eine große Buddha-Statue, ...







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