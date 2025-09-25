Ein Hauch „Dom Rep“ Restaurant „Le Frank“ empfängt Gäste in Leutesdorf 25.09.2025, 10:00 Uhr

i Der Koch Daniel Valdez und seine Schwester Evelise Martinez-Valdez haben Anfang September in der Allergasse 3 in Leutesdorf das Restaurant "Le Frank" eröffnet. Daniel Dresen

Anfang September hat das Restaurant „Le Frank“ in Leutesdorf Eröffnung gefeiert. Zu Weinen aus dem Dorf werden unter anderem Flammkuchen gereicht. Der dominikanische Koch Daniel Valdez will seinen Gästen aber auch seine Heimatküche näherbringen.

Im seit geraumer Zeit leer stehenden Fachwerkhaus in der Allergasse 3 in Leutesdorf ist Anfang September wieder Leben eingekehrt. Der dominikanische Koch Daniel Valdez hat sich hier seinen Lebenstraum erfüllt: ein eigenes Restaurant. Unter dem Namen „Le Frank“, dem Vornamen seines verstorbenen Vaters, bietet der 30-Jährige ein Best-of der internationalen Küche an.







