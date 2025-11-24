Zwei Jahre nach "Mein Lokal, dein Lokal" Restaurant Imota sorgt in Neuwied für Begeisterung 24.11.2025, 12:30 Uhr

i Rodi Razoqi, Inhaber des Imota-Restaurants, hilft selbst noch oft in der Küche aus. In dem Lokal in der Wilhelm-Leuschner-Straße wird syrische Hausmannskost angeboten, die zum Großteil frisch zubereitet wird. Viktoria Schneider

Vor zwei Jahren katapultierte ein Auftritt in „Mein Lokal, dein Lokal“ das syrische Restaurant Imota ins Rampenlicht – mit einem Schlag erreichte es ein Millionenpublikum. Doch wie hat sich der Kultbetrieb seitdem entwickelt? Inhaber Rodi Razoqi blickt im Gespräch auf die Folgen des TV-Erfolgs zurück.

Syrische Küche gilt bei vielen als die beste im Vorderen Orient. Mit ihrer reichen Gewürz- und Gemüseauswahl begeistert sie Fleischliebhaber, Vegetarier und Veganer zugleich. Neuwiederinnen und Neuwieder, sich an die syrische Kost herantasten wollen, finden im arabischen Restaurant Imota einen Anlaufpunkt.







