Restaurant Imota sorgt in Neuwied für Begeisterung

Vor zwei Jahren katapultierte ein Auftritt in „Mein Lokal, dein Lokal“ das syrische Restaurant Imota ins Rampenlicht – mit einem Schlag erreichte es ein Millionenpublikum. Doch wie hat sich der Kultbetrieb seitdem entwickelt? Inhaber Rodi Razoqi blickt im Gespräch auf die Folgen des TV-Erfolgs zurück.
Lesezeit 3 Minuten
Syrische Küche gilt bei vielen als die beste im Vorderen Orient. Mit ihrer reichen Gewürz- und Gemüseauswahl begeistert sie Fleischliebhaber, Vegetarier und Veganer zugleich. Neuwiederinnen und Neuwieder, sich an die syrische Kost herantasten wollen, finden im arabischen Restaurant Imota einen Anlaufpunkt.