Zwei Jahre nach "Mein Lokal, dein Lokal"
Restaurant Imota sorgt in Neuwied für Begeisterung
Rodi Razoqi, Inhaber des Imota-Restaurants, hilft selbst noch oft in der Küche aus. In dem Lokal in der Wilhelm-Leuschner-Straße wird syrische Hausmannskost angeboten, die zum Großteil frisch zubereitet wird.
Viktoria Schneider

Vor zwei Jahren katapultierte ein Auftritt in „Mein Lokal, dein Lokal“ das syrische Restaurant Imota ins Rampenlicht – mit einem Schlag erreichte es ein Millionenpublikum. Doch wie hat sich der Kultbetrieb seitdem entwickelt? Inhaber Rodi Razoqi blickt im Gespräch auf die Folgen des TV-Erfolgs zurück.

Lesezeit 3 Minuten
Syrische Küche gilt bei vielen als die beste im Vorderen Orient. Mit ihrer reichen Gewürz- und Gemüseauswahl begeistert sie Fleischliebhaber, Vegetarier und Veganer zugleich. Neuwiederinnen und Neuwieder, sich an die syrische Kost herantasten wollen, finden im arabischen Restaurant Imota einen Anlaufpunkt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedGastronomie

Top-News aus der Region