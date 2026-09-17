Krisenfestigkeit üben Resilienz stärken mit Workshops in Neuwied Rainer Claaßen 17.09.2026, 10:34 Uhr

i Sylvia Schifano von der Familienbildungsstätte und Sabine Parker bieten einen Resilienz-Kurs an. Sabine Parker

Resilienz trainieren statt nur reden: In Neuwied laden praxisnahe Workshops mit theaterpädagogischen und erlebnisorientierten Übungen dazu ein, innere Stärke zu entdecken und neue Handlungsoptionen auszuprobieren.

Unübersehbar herrscht bei vielen Menschen derzeit in unterschiedlichen Lebensbereichen Verunsicherung. Da stellt sich die Frage: Wie kann man stark bleiben, wenn Veränderungen, Konflikte und Unsicherheiten den Alltag bestimmen? Wie bleibt man in belastenden Situationen ruhig, klar und handlungsfähig?







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