Resilienz trainieren statt nur reden: In Neuwied laden praxisnahe Workshops mit theaterpädagogischen und erlebnisorientierten Übungen dazu ein, innere Stärke zu entdecken und neue Handlungsoptionen auszuprobieren.
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Unübersehbar herrscht bei vielen Menschen derzeit in unterschiedlichen Lebensbereichen Verunsicherung. Da stellt sich die Frage: Wie kann man stark bleiben, wenn Veränderungen, Konflikte und Unsicherheiten den Alltag bestimmen? Wie bleibt man in belastenden Situationen ruhig, klar und handlungsfähig?