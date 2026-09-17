Krisenfestigkeit üben 
Resilienz stärken mit Workshops in Neuwied
Sylvia Schifano von der Familienbildungsstätte und Sabine Parker bieten einen Resilienz-Kurs an.
Sylvia Schifano von der Familienbildungsstätte und Sabine Parker bieten einen Resilienz-Kurs an.
Sabine Parker

Resilienz trainieren statt nur reden: In Neuwied laden praxisnahe Workshops mit theaterpädagogischen und erlebnisorientierten Übungen dazu ein, innere Stärke zu entdecken und neue Handlungsoptionen auszuprobieren.

Lesezeit 1 Minute
Unübersehbar herrscht bei vielen Menschen derzeit in unterschiedlichen Lebensbereichen Verunsicherung. Da stellt sich die Frage: Wie kann man stark bleiben, wenn Veränderungen, Konflikte und Unsicherheiten den Alltag bestimmen? Wie bleibt man in belastenden Situationen ruhig, klar und handlungsfähig?
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