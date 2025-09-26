Der Übergang für Mädchen und Jungen vom Kindergarten zur Schule kann besonders herausfordernd sein. Die Verbandsgemeinden Puderbach und Dierdorf verfolgen ein gemeinsames Projekt, durch das der Übergang besser gelingen soll. Resilienz steht im Fokus.
Bereits im Jahr 2022 lernten Mädchen und Jungen der Kita Eulennest in Wienau, spielerisch ihre Resilienz zu erhöhen. Auch die Vorschulkinder an den Kitas „Am Schulzentrum“ und der Holzbachfrösche nahmen damals an dem Projekt teil. Der Schwerpunkt wird nun erneut aufgegriffen, aber diesmal in einer größeren Dimension.