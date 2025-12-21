15 Musikerinnen und Musiker Rentnerband aus Engers sammelt Spenden für guten Zweck Jörg Niebergall 21.12.2025, 18:00 Uhr

i Unter der Leitung von Werner-Johann Kessler wurde Geld für die Renovierung der Engerser Pestkapelle gesammelt. Jörg Niebergall

Der älteste von ihnen ist 94 Jahre alt, doch das Alter hindert die Musiker der Rentnerband aus Neuwied nicht daran, Musik zu machen. An vier Adventssamstagen sammelten sie Geld für die Renovierung der Engerser Pestkapelle – und das erfolgreich.

Die Auftritte der Rentnerband unter der Leitung von Werner-Johann Kessler an den vier Adventssamstagen vor Weihnachten in der Gaststätte „Schlossschenke“ in Engers sind seit Jahren fester Bestandteil im Veranstaltungskalender im Neuwieder Stadtteil.







