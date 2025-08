Das Haus in der Nähe des Kirmesplatzes in Heimbach-Weis ist zunächst unauffällig. Schaut man allerdings genau hin, fallen an der Fassade besondere Verzierungen auf. Im Haus seiner Eltern wohnt hier der passionierte Holzschnitzer Alfons Schmitt – und verbringt den Großteil seiner Zeit als Rentner mit dem Werkstoff, der ihn schon seit Kindertagen fasziniert: Holz.

Eine Werkstatt hat er sich im Eingangsbereich des Hauses eingerichtet. Rechnet er nicht mit Besuch, kann es vorkommen, dass der Boden komplett mit Spänen bedeckt ist. Das Rohmaterial für seine Arbeiten, die er aus unterschiedlichsten Holzarten fertigt, stammt dabei meist aus Resten, die sonst entsorgt worden wären.

i Alfons Schmitt aus Heimbach-Weis schnitzt seit seiner Kindheit – die Ideen gehen ihm nicht aus. Rainer Claaßen

„Ein Nachbar hat kürzlich eine neue Treppe einbauen lassen. Die Eichenstücke, die dabei übrig blieben, habe ich verarbeitet“, erklärt der Rentner. Mit handwerklichem Geschick hat er mehrere Bohlen zu einem einige Meter langen Brett verbunden. Daraus nimmt er nun in viel Feinarbeit mit verschiedenen Schnitzmessern Material weg, sodass ein Sinnspruch stehen bleibt. Der soll später eine Hauswand schmücken.

Begonnen hat seine Karriere in diesem Bereich, als er mit 13 Jahren aus einem Besenstiel ein Schwert geschnitzt hatte. Die Freunde wollten auch eins haben, und so konnte Schmitt sich schnell nicht mehr vor Anfragen retten. „Das kam mir aber sehr entgegen, da ich für mein Leben gern mit Holz gearbeitet habe. Damals habe ich sehr viel Zeit in unserem Schuppen verbracht – ein bisschen wie Michel aus Lönneberga“, erinnert er sich an die Jugend.

i Nur eine kleine Auswahl der kunstfertigen Schnitzereien, die Alfons Schmitt in Heimbach-Weis herstellt. Rainer Claaßen

Da lag es nah, eine Ausbildung als Schreiner zu machen. „Die habe ich auch angefangen. Aber die Art, wie man damals als Lehrling behandelt wurde, hat mir nicht gefallen. Zum Entsetzen meiner Eltern habe ich die Ausbildung abgebrochen“, erinnert er sich.

Seinem Werkstoff blieb er dennoch treu: Fast sein gesamtes Berufsleben verbrachte er im Sägewerk bei Rasselstein. Dort fiel genügend Restholz ab, um in der Freizeit seinem Hobby nachzugehen.

„Es macht mir viel Freude, mich so zu beschäftigen. Und natürlich auch, die Resultate zu sehen.“

Hobbyschnitzer Alfons Schmitt

Inzwischen ist Schmitt schon lang Rentner – und schnitzt noch immer. Hauptsächlich für sich selbst – aber auch für den Bürgerverein Pro Heimbach Weis, und für die Abtei-Rommersdorf-Stiftung hat er schon diverse Schnitzereien gefertigt. Ansichten der Abtei finden sich auch in vielen seiner Arbeiten.

In der Vergangenheit hat er sich auch an größere Projekte gewagt: Zwei gewaltige Totempfähle, für die er sich von amerikanischen Originalen inspirieren ließ, zierten lang den Eingang zum Haus. Als Material dienten ehemalige Kirmesbäume. Den Pfählen hat aber das Wetter zugesetzt – einen hat er den Pfadfindern für das Zeltlager im Brexbachtal vermacht. Inzwischen arbeitet Schmitt lieber an kleineren Formaten und findet dabei immer wieder neue Inspirationen, was Muster und Formen anbelangt. „Die Ideen gehen mir so schnell nicht aus. Und es macht mir viel Freude, mich so zu beschäftigen. Und natürlich auch, die Resultate zu sehen.“ Zumindest für Freunde und Bekannte führt er auch Aufträge aus.