Soll es das wirklich schon gewesen sein? In der vergangenen Woche ist Raimund Wittlich (75) nach knapp 30 Tagen auf dem Rad von seiner Reise zurückgekehrt, die ihn letztendlich nach Istanbul geführt hatte. Und eigentlich sollte das nicht seine letzte Fahrt gewesen sein. „Von Athen über Mazedonien und Albanien“, so Wittlich, dem auf den letzten Etappen die Gesundheit doch ein wenig übel mitspielte. „Ich hatte auch noch Schottland und Irland in Planung. Aber ich muss die Fahrt von Istanbul zurück erst einmal sacken lassen.“

Seit 2015 immer wieder auf großer Tour

Für den rastlosen Rentner mit Liebe zu Oldtimern und alten Unimogs war es bereits die fünfte sportliche Herausforderung, die er mit Bravour erledigte. 2015 überquerte er die Alpen nach Venedig, 2016 fuhr er durch Frankreich bis ins spanische Santiago de Compostela, 2018 startete er in St. Petersburg und fuhr über Estland, Litauen, Lettland, Kaliningrad und Polen zurück. In Dresden traf er seine Frau Ingeborg, und beide fuhren gemeinsam zurück. 2022 landete er in Sizilien und machte sich von da aus auf den Heimweg – über Sardinen, Korsika, Norditalien und die Schweiz. „Zuletzt habe ich immer zuerst den Flug gewählt“, sagt das Hausener Urgestein. „Sonst war ich mit den Flugdaten für den Rückflug stets unter Druck.“

i Raimund Wittlich ist durch ganz Europa und die Türkei unterwegs. Jörg Niebergall

Da die Türkei nicht Mitglied der EU ist, war schon die Einfuhr des E-Bikes ein Problem. So flog Wittlich bis ins bulgarische Bourgas, setzte sich in den Bus und war nach sechs Stunden Fahrtzeit samt Rad am Bosporus. „Allein schon die geführte Radtour durch die quirlige Millionenstadt war ein echtes Erlebnis“, so Wittlich, der erst einmal zu Fuß vier Tage die Stadt erkundete. „Die ganzen Menschenmassen, und dann ich und zwei Holländer auf dem Rad, da musst du auf dem Rad schon fit sein.“

„Und auf 1600 Meter war es schon ganz schön kalt.“

Raimund Wittlich über seine Tour im Balkangebirge

Insgesamt 30 Tage saß Wittlich nun im Sattel, legte knapp 3090 Kilometer zurück. An zweieinhalb Tagen pausierte er wegen starker Regenfälle und kam so bei 27,5 Tagen auf einen Durchschnitt von 110 Kilometern täglich. Richtig anspruchsvoll war der „Ritt“ über das Balkangebirge in Bulgarien, wo es bis zu 1000 Höhenmeter zu bewältigen galt. „Und auf 1600 Meter war es schon ganz schön kalt“, so Wittlich. Übernachtet hat der 75-Jährige in kleinen Hotels und Pensionen. Durchquert hat er die Westtürkei, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, die Slowakei, Österreich und zuletzt Deutschland mit der Fahrt durch Altmühltal, Taubertal und dann den Main und Rhein herunter.

i Raimund Wittlich (75) aus Hausen strampelt und strampelt. Jörg Niebergall

Höhepunkte der Tour – und die treiben Raimund Wittlich auch im hohen Alter immer noch an – sind der Kontakt und das Kennenlernen fremder Kulturen, vor allem aber die Menschen dort. Als er etwa 80 Kilometer vor Hermannstadt sein Navi programmieren wollte, bekam er plötzlich Unterstützung von einem Rumänen, der in Deutschland gelebt hatte. Dass der dann Wittlichs Anlaufstelle in Hermannstadt, den ehemaligen Westerwälder Julius Reger und seine an der Landesblindenschule arbeitende Frau, persönlich kannte, setzte dem Ganzen die Krone auf. „Im Vorfeld meiner Reise hatte ich in jedem Land mit einem Bekannten Kontakt aufgenommen“, so Wittlich, für den Fall eines Unfalls oder einer Krankheit.

Anekdoten gibt es auch

Einige Anekdoten gab der Weltenbummler auch zum Besten: Zum Beispiel traf er in einem kleinen Dorf in Österreich in einer Pizzeria einen jungen belgischen Campingtouristen, der ebenfalls mit dem Rad in Istanbul gestartet war.

Immer noch für Vor-Tour der Hoffnung engagiert

Wittlich ist seit 1970 verheiratet, hat eine Tochter und betreibt das Radfahren als sportlichen Ausgleich. 15 Jahre lang war er einer der Hauptkümmerer bei der Vor-Tour der Hoffnung und deren Zweiter Vorsitzender. Noch heute ist er mit Herzen bei der Benefizaktion dabei, sammelt Geld für krebskranke und bedürftige Kinder. Beruflich hat er als leitender Angestellter bei der Firma Zender in der Automobilbranche 32 Jahre lang seine Erfüllung gefunden.