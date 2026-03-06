Besuch bei der ITB in Berlin Rengsdorfer Reiseanbieter überrascht mit neuem Auftritt Jörg Niebergall 06.03.2026, 10:00 Uhr

i Als Vertreter der Reiseerlebnisexperten aus dem Westerwald informierten am Stand in Berlin (von links) Jana Schlich, Nina Meyer, Sylvia Lenz und Katharina Pullwitt die interessierten Messebesucher. Jörg Niebergall

Die ITB in Berlin ist für viele Reiseanbieter der Ort, wo man sich präsentieren will. Ein Stammgast ist der Reiseanbieter Berge & Meer mit Sitz in Rengsdorf. Unsere Zeitung war am Stand zu Gast.

Seit viel Jahren gehört der Reise-Direktanbieter Berge und Meer zu den Stammgästen bei der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin. In diesem Jahr überraschten die Macher aus Rengsdorf in der Halle 25 nicht nur mit einem neuen Messebild mit touristischen „Schmankerl“ aus Skandinavien, Asien, Afrika und dem Mittelmeergebiet.







Artikel teilen

Artikel teilen