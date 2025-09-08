Bei der Rengsdorfer Kirmes auf dem Waldfestplatz ging es einmal mehr stimmungsvoll zu. Neben Umzug, Musikprogramm und vielem mehr kam auch der aufgewertete Rummelplatzbetrieb gut an.

Ganz schön viel Trubel auf dem Waldfestplatz, wenn die Rengsdorfer Burschen und die Maimädchen die traditionelle Kirmes feiern. Beim Umzug am Sonntag stand das Maikönigspaar Hannah Kalbitzer und Marco Mai im Mittelpunkt der Festlichkeiten. Da kam schon beim Gruppenfoto Freude auf, auch wenn der Maikönig doch nur ein wenig eingeschränkt feiern konnte. Mit dem schicken Mini-Cabrio ging es gemeinsam mit den Alten Burschen durch den geschmückten Ort.

Von der Bierzeitung bis zum Zeltgottesdienst

Die „End of Summer“-Party mit DJ NB Music hatte schon am Samstagabend nach dem Aufstellen des laut Aussage der Veranstalter riesigen Kirmesbaumes für ein gut gefülltes Festzelt gesorgt. Auch das Kinderfest mit Fahrradschmücken, der Zeltgottesdienst und der Dorfabend mit Zeitspielen, Verlesen der Bierzeitung und einer Tombola kamen prima an. Schön fanden es viele Kirmesgäste, dass auch der Rummelplatzbetrieb mit Wurfbude und Kinderkarussell wieder aufgewertet wurde.