Minister besucht Feuerwache Rengsdorf-Waldbreitbach ist im Krisenfall vorbereitet Marvin Conradi 02.10.2026, 15:38 Uhr

i Peter Schäfer, Wehrleiter der VG Rengsdorf-Waldbreitbach (von links), präsentiert dem Landtagsabgeordneten Jürgen Schmied und Landesinnenminister Achim Schwickert die besondere Feuerwehrausstattung. Marvin Conradi

Landesinnenminister Achim Schwickert hat die Feuerwache der VG Rengsdorf-Waldbreitbach besucht. Drohnen, Kletterteams und sogar eine Telefon‑KI zeigen, wie die Wehr für extreme Lagen und unwegsames Gelände gewappnet ist.

Auf sie ist immer Verlass: Bei Extremsituationen wie Bränden oder Hochwasser ist die Feuerwehr aus der Bevölkerung nicht mehr wegzudenken. Um sich einen Eindruck davon zu verschaffen, wie gut eine Wehr im besten Fall aufgestellt sein kann, hat sich der rheinland-pfälzische Landesinnenminister Achim Schwickert auf Einladung von Verbandsgemeinde-Bürgermeister Pierre Fischer im Feuerwehrhaus Rengsdorf einen ersten Eindruck verschafft.







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