Die VG Rengsdorf-Waldbreitbach hat zur alljährlichen Sportlerehrung eingeladen. Die Veranstaltung fand in diesem Jahr nicht in Rengsdorf, sondern im Bürgerhaus Melsbach statt.

Zum letzten Mal als Bürgermeister der VG Rengsdorf-Waldbreitbach begrüßte Hans-Werner Breithausen erfolgreiche Sportler von Aubach und Wied. Die Sportlerehrung der VG fand dieses Jahr im Melsbacher Bürgerhaus und nicht wie üblich im Rathaussaal in Rengsdorf statt. „Sport dient der Gesundheit, er fördert Toleranz, Respekt und Fairness. Er nimmt herausragende Vorbildfunktion ein, wenn es um Integration und Inklusion geht“, betonte Breithausen in seiner Rede am Donnerstag, 3. April. Die „gute Stube“ von Melsbach war mit all den Aktiven, Trainern und Betreuern gut gefüllt. Bei der sechsten Sportlerehrung war auch der Vorsitzende des Sportkreises Neuwied, Mike Leibauer, dabei.

Gute Sportinfrastruktur in der VG ermöglicht Spitzenleistungen

„Grundlage für einen ordnungsgemäßen Sportbetrieb und ein entsprechendes Angebot sind die sportlichen Einrichtungen wie Sportplätze und Turnhallen. Hier sind wir in unserer VG vergleichsweise sehr gut aufgestellt“, so Breithausen. Die Ortsgemeinden und Vereine, aber auch die VG hätten viel Geld in die Hand genommen, um attraktive Sportanlagen neu- und auszubauen, teilweise auch unter Eigenleistung der Aktiven selbst. „In diesem Zusammenhang möchte ich auch die Fördermaßnahmen aus dem Leaderprogramm nennen, durch die einige Einrichtungen entstanden sind. Multifunktions- und Mehrgenerationenplätze, Vital-Parcours, Open-Air-Fitnessstationen und vieles mehr“, sagte Breithausen. „All diese Anlagen bieten Raum für Bewegung und Training und stellen eine tolle Ergänzung zu den klassischen Sportanlagen dar“, so der VG-Chef.

Überblick über die Preisträger der Sportlerehrung 2025

Hier ein Blick über die Preisträger der Sportlerehrung 2025: Horst Luckey (Rad/Melsbach), Wolfgang Bernarth (Leichtathletik (LA)/Waldbreitbach), Herbert Vesterling (Schießsport/Bonefeld), Ricardo Brenke (Kickboxen/Niederbreitbach). Peter Hertle (LA/Niederbreitbach), Heinz Schwarz (LA/VfL Waldbreitbach), Mika Winzen (Fußball/Oberraden), Till Holspach (Fußball/Oberraden), Melina Winzen, Milla Holspach (beide Volleyball/Oberraden), Joyce Juhn (Motocross/Hardert), Simone Busch (Motorsport/Hardert), Alexandra Buslei (Kartsport/Niederbreitbach), TC Rengsdorf (Tennis), Sebastian Schiffgens (Tennis/TC Rengsdorf), Maja Assenmacher, Maria Hof (Voltigieren/RV Kurtscheid), Frank Krause (Triathlon/Meinborn), Fine Schellinger (LA/Hardert), Ida-M. Stein (LA/Hausen), Michelle Kopitz (LA/Hausen), Len Emilian Stiehler (LA/Niederbreitbach), Samuel Plengert Fabing (LA/Breitscheid), Eva-Fabienne Stein (LA/Hausen), Solveig Schreiber (LA/Breitscheid), Marie Böckmann (LA/Hausen), Amelie Schmidt (LA/Breitscheid), Vivien Ließfeld (LA/Niederbreitbach), Lena Eichhorn (LA/Oberraden), Leonia Böckmann (LA/Hausen), Celina Medinger (LA/Breitscheid), Matthias Heuchemer (Schwimmen/Bonefeld),TV Honnefeld (Korbball), Danilo Damiana (Karate /SG Anhausen), Lara Baumgärtner (Karate/SG Anhausen), Ben Buschke (Karate/SG Anhausen), Andrej Tschumarow (Karate/SG Anhausen), Phil Kurz (Karate/SG Anhausen), Lena Baumgärtner (Karate /SG Anhausen), Mia Brettnacher (Karate/SG Anhausen).