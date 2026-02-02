Zukunft für Schandfleck Rengsdorf sucht nach Lösung für altes Hotel „Zur Linde“ Jörg Niebergall 02.02.2026, 13:30 Uhr

i Das Hotel "Zur Linde" in Rengsdorf steht seit mehreren Jahren leer. Jetzt will die Gemeinde die Immobilie übernehmen. Jörg Niebergall

In vielen Kommunen gibt es mindestens eine „Problemimmobilie“. Das sind meist leer stehende Häuser, deren Eigentümer sich nicht kümmern wollen oder können. Dabei sind den Kommunen oft die Hände gebunden. Wir blicken auf diese Schandflecken.

Die Fußabdrücke im Schnee sind eindeutig, das Fenster im Hinterhof links in der Ecke ist geöffnet. Haben sich im ehemaligen Hotel „Zur Linde“ in Rengsdorf unbeliebte Besucher breit gemacht, oder wollte einfach mal jemand nach dem Rechten sehen? Dabei sind Fenster und Türen schon seit nunmehr sechs Jahren verschlossen, Übernachtungsgäste ebenfalls seit Jahren Fehlanzeige.







