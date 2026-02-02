In vielen Kommunen gibt es mindestens eine „Problemimmobilie“. Das sind meist leer stehende Häuser, deren Eigentümer sich nicht kümmern wollen oder können. Dabei sind den Kommunen oft die Hände gebunden. Wir blicken auf diese Schandflecken.
Die Fußabdrücke im Schnee sind eindeutig, das Fenster im Hinterhof links in der Ecke ist geöffnet. Haben sich im ehemaligen Hotel „Zur Linde“ in Rengsdorf unbeliebte Besucher breit gemacht, oder wollte einfach mal jemand nach dem Rechten sehen? Dabei sind Fenster und Türen schon seit nunmehr sechs Jahren verschlossen, Übernachtungsgäste ebenfalls seit Jahren Fehlanzeige.