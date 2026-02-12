Schandfleck im Kreis Neuwied
Rengsdorf kauft leer stehendes Hotel „Zur Linde“
Das ehemalige Hotel "Zur Linde" ist verkauft. Noch ist offen, was jetzt mit dem ehemaligen Schmuckstück passiert.
Jörg Niebergall

In vielen Kommunen gibt es mindestens eine „Problemimmobilie“. Das sind meist leer stehende Häuser, deren Eigentümer sich nicht kümmern wollen oder können. Dabei sind den Kommunen oft die Hände gebunden. Wir blicken auf diese Schandflecken.

Die Ortsgemeinde Rengsdorf hat Nägel mit Köpfen gemacht und den Kaufvertrag bezüglich des ehemaligen Hotel-Komplexes „Zur Linde“ bei einem Bamberger Notar unterschrieben. Über den Kaufpreis, der sich im unteren sechsstelligen Bereich bewegt, soll es offiziell aber noch Stillschweigen geben.

