Jahresvorschau 2026
Rengsdorf hat einiges vor
Der Rengsdorfer Sportplatz soll in diesem Jahr einen neuen Kunstrasenbelag bekommen.
Justin Buchinger

In Rengsdorf stehen 2026 unter anderem Straßensanierungen und ein neuer Sportplatz auf dem Plan. Doch Bürgermeister Marc Dillenberger bereiten nach hohen Einnahmen im vergangenen Jahr die gestiegenen Umlagen Sorge.

Lesezeit 3 Minuten
„Wir haben einiges vor“, berichtet der Rengsdorfer Ortsbürgermeister Marc Dillenberger (CDU). Zum einen im Straßenbau. So soll die Anbindung der Bayerstraße umgesetzt werden. Auch am anderen Ende des Orts, im Musikerviertel, soll gebaut werden. Schrittweise sollen die Richard-Wagner-Straße, die Johann-Sebastian-Bach-Straße und die Beethoven-Straße erneuert werden.

