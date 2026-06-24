Freizeittipps im Kreis Neuwied
Relaxen am Strünzer Strand und feiern bei der Kirmes 
Der Strünzer Strand in Linz wird am Freitag eröffnet.
Der Strünzer Strand in Linz wird am Freitag eröffnet.
Heinz-Werner Lamberz

Der Kreis Neuwied bietet eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten, Märkten, touristischen Angeboten und Geheimtipps. Wir fassen unsere Tipps für das kommende Wochenende zusammen.

Lesezeit 3 Minuten
Das erste Wochenende in den Sommerferien steht im Kreis Neuwied an. Viele Familien mit Kindern fahren jetzt in den wohlverdienten Urlaub. Gleichwohl gibt es einige Veranstaltungen, die unsere Redaktion Ihnen ans Herz legen möchte. Hier ein Überblick dazu, was im Kreis Neuwied die kommenden Tage geboten wird.

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Kreis NeuwiedFreizeit

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