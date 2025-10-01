Erneut ist es in der Region zu einem Vorfall in einer Regionalbahn gekommen. Kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof von Bad Hönningen ist ein Fahrgast von einem anderen verletzt worden. Die Bundespolizei sucht zeugen.

Bereits am 26. September gegen 20.20 Uhr wurde ein 23-jähriger Reisender in der Regionalbahn 10633, kurz vor Einfahrt in den Bahnhof Bad Hönningen, Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Das teilt die Bundespolizei in Trier mit.

Wie Ermittlungen bisher ergeben hätten, verletzte ein Reisender den 23-Jährigen im Verlaufe einer verbalen Auseinandersetzung im Gesichtsbereich (linksseitig am Hals, linkes Ohr und rechte Augenbraue) mit einem Messer. Am Bahnhof Bad Hönningen verließ der Mann den Zug. Wohin, das ist den Beamten derzeit noch nicht bekannt.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Trier unter Tel. 0651/436780 zu melden.