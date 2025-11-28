Stadtgalerie Mennonitenkirche Rein ins Bild: Neuwieder erleben Kunst in 3D Rainer Claaßen 28.11.2025, 17:00 Uhr

i In der neuen Ausstellung in der Stadtgalerie Mennonitenkirche „Tricture 3D" interagieren die Besucher mit den Bilden. Rainer Claaßen

Ganz leicht ist die neue Ausstellung „Tricture 3D“, die jetzt in der Stadtgalerie zu sehen ist, nicht zu erklären. Die Motive treten quasi aus dem Rahmen heraus und laden die Besucher ein, mit der Kunst zu interagieren. Und: viele Fotos zu machen.

In der Stadtgalerie Mennonitenkirche ist die neue Ausstellung „Tricture 3D – Rein ins Bild!“ im Rahmen einer Feierstunde eröffnet worden. Etwa 50 Besucher waren gekommen, um als Erste einen Blick auf die Kunstwerke zu werfen, die Museumsleiterin Sabine Meinen mithilfe der Agentur „Eli – Eine Lose Idee“ nach Neuwied geholt hat.







