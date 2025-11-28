Rein ins Bild: Neuwieder erleben Kunst in 3D

Ganz leicht ist die neue Ausstellung „Tricture 3D“, die jetzt in der Stadtgalerie zu sehen ist, nicht zu erklären. Die Motive treten quasi aus dem Rahmen heraus und laden die Besucher ein, mit der Kunst zu interagieren. Und: viele Fotos zu machen.
In der Stadtgalerie Mennonitenkirche ist die neue Ausstellung „Tricture 3D – Rein ins Bild!“ im Rahmen einer Feierstunde eröffnet worden. Etwa 50 Besucher waren gekommen, um als Erste einen Blick auf die Kunstwerke zu werfen, die Museumsleiterin Sabine Meinen mithilfe der Agentur „Eli – Eine Lose Idee“ nach Neuwied geholt hat.