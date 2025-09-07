„O'zapft is!“ dürfte das Motto des bayerischen Abends mit Oktoberfest-Feeling gewesen sein, zu dem die Reiferter Dorfgemeinschaft im Rahmen der traditionellen Kirmesfeierlichkeiten ins Kolpinghaus eingeladen hatte. Neben Spezialitäten rund um den Weißwurst-Äquator gab es natürlich Frischgezapftes, ganz viel Spaß, stimmungsvolle Untermalung von den Musikfreunden Asbach und bei vielen der Besucher auch das dazugehörige Outfit mit Lederhose oder Dirndl.

Kirmesbaum am Freitag aufgestellt

Schon am Freitag hatten die starken Jungs der Gemeinde beim Aufstellen des Kirmesbaumes ihre Kräfte unter Beweis gestellt. Dass das anschließend gefeiert werden muss, gehört auch in Reifert dazu. Traditioneller Frühschoppen mit großer Kaffee- und Kuchentafel, das seit Jahren beliebte Spiel ohne Grenzen. Es ist schon erstaunlich, was die 200-Seelen-Gemeinde hoch droben im Wiedbachtal da anlässlich des Kirschweihfestes Anfang September immer an vier Tagen auf die Beine stellt.