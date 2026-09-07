Kirmes zum Jubiläum Reifert feiert 20 Jahre Dorfgemeinschaft Jörg Niebergall 07.09.2026, 12:00 Uhr

i Den Auftakt machten am Freitag das Kranzbinden und das Aufstellen des Kirmesbaums. Jörg Niebergall

In diesem Jahr wird die Kirmes zum Jubiläumsfest: Reifert feiert 20 Jahre, und das an einem langen Wochenende von Freitag bis Montag. Live‑Musik und ein pralles Festprogramm locken Besucher aus dem Ort.

Wenn eine Dorfgemeinschaft 20 Jahre jung wird, darf es zum Geburtstag ruhig ein bisschen mehr sein. Und weil man in Reifert offenbar weiß, wie Feiern funktioniert, wurde die Kirmes rund ums Kolpinghaus gleich zum passenden Jubiläumsfest.Den Auftakt machten am Freitag das Kranzbinden und das Aufstellen des Kirmesbaums.







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