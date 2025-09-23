Beim 24. herbstlichen Bauernmarkt in Thalhausen erwarten Besucher handwerkliche Vorführungen, Mitmachaktionen und selbst gemachte Produkte von ausgewählten Ausstellern.
Beim 24. herbstlichen Bauernmarkt am Samstag, 27. September, erwartet Besucher ein buntes Markttreiben. Rund um das Dorfgemeinschaftshaus in Thalhausen werden regionale Produkte, handwerkliche Vorführungen und Mitmachaktionen geboten.„Das Besondere ist, dass wir selbst gemachte Produkte von Produzenten aus der Region anbieten“, erklärt Gabi Kurz von der Agenda-Gruppe „Mehr Lebensqualität im Kirchspiel Anhausen“.