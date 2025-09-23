Bauernmarkt in Thalhausen Regionales genießen und Handwerk erleben 23.09.2025, 11:00 Uhr

i Nach sechs Jahren findet der herbstliche Bauernmarkt wieder in Thalhausen statt. Doch das Konzept ist gleich geblieben: regionale Produkte und traditionelles Handwerk. Jörg Niebergall (Archiv). Jörg Niebergall

Beim 24. herbstlichen Bauernmarkt in Thalhausen erwarten Besucher handwerkliche Vorführungen, Mitmachaktionen und selbst gemachte Produkte von ausgewählten Ausstellern.

Beim 24. herbstlichen Bauernmarkt am Samstag, 27. September, erwartet Besucher ein buntes Markttreiben. Rund um das Dorfgemeinschaftshaus in Thalhausen werden regionale Produkte, handwerkliche Vorführungen und Mitmachaktionen geboten.„Das Besondere ist, dass wir selbst gemachte Produkte von Produzenten aus der Region anbieten“, erklärt Gabi Kurz von der Agenda-Gruppe „Mehr Lebensqualität im Kirchspiel Anhausen“.







