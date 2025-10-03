Herbstmarkt in Urbach Regionale Produkte und selbst Hergestelltes kamen an Jörg Niebergall 03.10.2025, 15:00 Uhr

i Sabine Weiß aus Udert (links) war erstmals mit ihrem Bio-Stand vor Ort. Für Print Jörg Niebergall

Die Organisatoren des Urbacher Herbstmarktes haben sich ein geändertes Konzept auf die Fahnen geschrieben. Wer jetzt beim Markttreiben unterwegs war, konnte sehen, wohin die Reise gehen soll.

Mit einem bunten Angebot von Blumendekorationen, regionalen Produkten aus der Landwirtschaft, aber auch selbst hergestellten Geschenkideen präsentierte sich Sabine Weiß mit ihren Helferinnen und Helfern erstmals auf dem Urbacher Herbstmarkt. Damit dürfte die engagierte Uderterin genau ins neue Konzept der als Organisator fungierenden Ortsgemeinde passen, denn genau diese Art von Ständen haben sich die Macher auf die zukünftigen Fahnen ...







