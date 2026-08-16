Naturgenuss Rhein-Westerwald
Regionale Erzeuger fachsimpeln auf Leutesdorfer Weingut
Mitglieder der Initiative „Naturgenuss Rhein-Westerwald“ sind auf dem Weingut Peter Hohn in Leutesdorf zusammengekommen.
Mitglieder der Initiative „Naturgenuss Rhein-Westerwald“ sind auf dem Weingut Peter Hohn in Leutesdorf zusammengekommen.
Jörg Niebergall

Mitglieder der Initiative „Naturgenuss Rhein-Westerwald“ haben auf dem Weingut Peter Hohn in Leutesdorf sich und ihre regional erzeugten Produkte vorgestellt. Das Fazit der Veranstaltung: Die Qualität regional erzeugter Produkte schmeckt man. 

Lesezeit 1 Minute
Dass Regionalität nicht nur schmecken, sondern auch mächtig viel Spaß machen kann, bewiesen die Teilnehmer bei „Naturgenuss und Wein“ auf dem Weingut Peter Hohn in Leutesdorf. Nicht nur beim gemeinsamen Gruppenfoto wurde mächtig gestrahlt. Vielleicht lag es an der traumhaften Kulisse – oder der eine oder andere Mittelrheinwein hatte bereits mit überzeugenden Argumenten nachgeholfen.
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