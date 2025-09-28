Bauernmarkt in Thalhausen Regionale Anbieter locken viele Gäste zu buntem Treiben Jörg Niebergall 28.09.2025, 15:00 Uhr

Der Bauernmarkt im Kirchspiel Anhausen hat sich längst einen Ruf über die Grenzen des Kirchspiels hinaus erarbeitet. An diesem Wochenende durften sich Besucher des Markttreibens wieder von der Qualität der Produkte und der guten Stimmung überzeugen.

Das Konzept des herbstlichen Bauernmarktes im Kirchspiel Anhausen hat auch bei der 24. Auflage nichts von seiner ursprünglichen Attraktivität verloren. Herrliche Dekos wechselten mit urigen Ständen und ausnahmslos Anbietern aus der Region. Die Ortsgemeinde Thalhausen hatte sich für den Ansturm bestens gerüstet.







