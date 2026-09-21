Winzerfest in Erpel Regen kann dem sehenswerten Blumenkorso nichts anhaben Creativ Picture 21.09.2026, 12:00 Uhr

i Sie sind die wichtigsten Akteure beim Blumenkorso in Erpel: Weinkönigin Celina nebst Prinzessinnen Kira und Gina. Heinz-Werner Lamberz

Trotz Schauer blieb die Stimmung hoch: Niederländische Klänge und prächtige Motivwagen verwandelten Erpel in ein buntes Fest. Besonders die Schulkinder stahlen beim Umzug allen die Show.

Trotz des nicht so idealen Wetters sind schon am Freitag und Samstag viele Gäste des Erpeler Winzerfestes in die „Alte Herrlichkeit Erpel“ geströmt, um kräftig zu feiern. Zur guten Stimmung haben auch die Musikgruppe Volle Blaos aus den Niederlanden und die Null-Uhr-Kapelle aus Erpel beigetragen.







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