Aufatmen in Rheinbrohl: Die Bahn hält ab 1. April wieder stündlich mit der RB27 in Richtung Koblenz am Bahnhof. Doch im März strandeten nach der Streichung des Halts einige Kunden in Leutesdorf – wegen einer nicht existierenden Baustelle in Koblenz.

Anfang März hat die Streichung des Halts am Rheinbrohler Bahnhof der Regionalbahn (RB) 27 in Richtung Koblenz zu Verwirrung geführt. Ohne es zu wissen, stiegen Menschen in den Zug ein, fuhren an Rosenmontag gen Süden – und strandeten in Leutesdorf, da die RB27 in Rheinbrohl nicht hielt. Grund dafür war eine Bahnbaustelle, die gar nicht existierte.

Gestrichene Halte wegen nicht existierender Baustelle

Rückblick: Eigentlich sollte im März ein Brückenbauwerk in Koblenz-Kesselheim abgerissen werden. Um keine Trassenkonflikte zwischen Regional- und Fernverkehr zu produzieren, wurden für die RB27 zwei Halte gestrichen – einer in NRW, einer in Rheinland-Pfalz, in Rheinbrohl. So erklärte es Thorsten Müller vom Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Nord unserer Zeitung. Doch die Baustelle wurde verschoben, die Halte jedoch von der Bahn nicht wieder eigenständig hinzugefügt. Auf Druck des SPNV hielten einige Züge jedoch im Verlauf des Monats wieder in Rheinbrohl – aber eben nicht alle.

Nun hat sich die Bahn auf Anfrage unserer Zeitung zurückgemeldet. Zu den Ursachen und eventuellen Fehlern hüllt sich die Pressestelle in Schweigen. Stattdessen teilt eine Bahnsprecherin mit, dass die „baustellenbedingt“ ausgefallenen Zughalte am Bahnhof Rheinbrohl in zwei Schritten wieder eingerichtet werden sollen. Zur Erinnerung: Die Baustelle gab es gar nicht, sie war nur geplant und dann aber verschoben worden.

Wie geht es nun weiter? Seit Montag, 24. März, hält die RB27 in Richtung Koblenz um 11.44 Uhr und 19.44 Uhr laut Auskunft der Bahn wieder in Rheinbrohl. Ab dem 1. April sollen die weiteren Halte stündlich von 6.46 Uhr bis 10.46 Uhr, von 12.46 Uhr bis 18.46 Uhr und 20.46 Uhr bis 21.46 Uhr ebenfalls wieder in den Fahrplan aufgenommen werden. „Damit halten ab dem 1. April wieder alle Züge der RB27 in Rheinbrohl“, informiert die Pressestelle der Bahn. Für die Rheinbrohler bedeutet das, dass der Halbstundentakt mit der RE8 wieder gewährleistet ist – nach einem Monat Verwirrung über eine nicht vorhandene Baustelle.