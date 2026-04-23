Karten für über 10.000 Euro Ravecards in Neuwied: Sammelkarten als Wertanlage Rainer Claaßen 23.04.2026, 17:00 Uhr

i An den Spielenachmittagen ist einiges los bei den "Ravecards"-Läden in der Neuwieder Innenstadt. Rainer Claaßen

Ein vermeintliches Kinderhobby als Geldanlage: In Neuwied erzielen Sammelkarten teils überraschend hohe Summen. Die Gefahr von Fälschungen macht Expertenwissen unverzichtbar. So geht man in der Deichstadt damit um.

Manche Leser waren überrascht von unserem Bericht über die beiden Ravecards-Läden in der Engerser Straße in Neuwied. Während Sammelkarten im Leben von manchen Kindern und Jugendlichen eine große Rolle spielen, ist das Konzept vielen älteren Menschen fremd – insbesondere ist ihnen nicht klar, dass dieses „Spielzeug“ immense Werte haben kann.







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