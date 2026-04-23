Karten für über 10.000 Euro
Ravecards in Neuwied: Sammelkarten als Wertanlage
An den Spielenachmittagen ist einiges los bei den "Ravecards"-Läden in der Neuwieder Innenstadt.
An den Spielenachmittagen ist einiges los bei den "Ravecards"-Läden in der Neuwieder Innenstadt.
Rainer Claaßen

Ein vermeintliches Kinderhobby als Geldanlage: In Neuwied erzielen Sammelkarten teils überraschend hohe Summen. Die Gefahr von Fälschungen macht Expertenwissen unverzichtbar. So geht man in der Deichstadt damit um.

Lesezeit 1 Minute
Manche Leser waren überrascht von unserem Bericht über die beiden Ravecards-Läden in der Engerser Straße in Neuwied. Während Sammelkarten im Leben von manchen Kindern und Jugendlichen eine große Rolle spielen, ist das Konzept vielen älteren Menschen fremd – insbesondere ist ihnen nicht klar, dass dieses „Spielzeug“ immense Werte haben kann.

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