Guten Morgen, Kreis Neuwied!
Rausdrehen – ist ja wohl klar!
Rausdrehen oder abscheiden? Diese Frage wird unter Pilzesammlern jedes Jahr diskutiert.
Rausdrehen oder abscheiden? Diese Frage wird unter Pilzesammlern jedes Jahr diskutiert.
Maja Wagener

Mit unserer täglichen Kolumne „Guten Morgen“ wünscht unsere Redaktion einen guten Start in den Tag. Herbstzeit ist Pilzzeit. Deshalb widmet sich unsere Autorin heute der Frage: rausdrehen oder abschneiden?

Lesezeit 1 Minute
Pilzsammler werden gerne gefragt: Drehen Sie den Pilz aus der Erde oder schneiden Sie ihn ab? Die Abschneider wollen das Mycel im Boden, den eigentlichen Pilz, schonen und vor dem Austrocknen schützen. Denn das, was wir als Pilze essen, sind ja eigentlich die Fruchtkörper, so wie der Apfel am Apfelbaum.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren