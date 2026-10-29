Guten Morgen, Kreis Neuwied! Rausdrehen – ist ja wohl klar! Maja Wagener 29.10.2026, 05:00 Uhr

i Rausdrehen oder abscheiden? Diese Frage wird unter Pilzesammlern jedes Jahr diskutiert. Maja Wagener

Mit unserer täglichen Kolumne „Guten Morgen“ wünscht unsere Redaktion einen guten Start in den Tag. Herbstzeit ist Pilzzeit. Deshalb widmet sich unsere Autorin heute der Frage: rausdrehen oder abschneiden?

Pilzsammler werden gerne gefragt: Drehen Sie den Pilz aus der Erde oder schneiden Sie ihn ab? Die Abschneider wollen das Mycel im Boden, den eigentlichen Pilz, schonen und vor dem Austrocknen schützen. Denn das, was wir als Pilze essen, sind ja eigentlich die Fruchtkörper, so wie der Apfel am Apfelbaum.







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