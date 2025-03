Nach dem Urteilsspruch am Landgericht Koblenz in einem Fall von besonders schwerem Raub im Kreis Neuwied hat unsere Zeitung bei der Polizei nachgefragt, ob die Fallzahlen in diesem Bereich der Kriminalitätsstatistik auffällig sind.

Der Prozess am Landgericht Koblenz gegen zwei Angeklagte aus Polen wegen besonders schweren Raubs in einem Privathaus im Kreis Neuwied ist zwar nach dem rechtskräftigen Urteil beendet, doch die Tat im Mai 2024 könnte die Justiz weiterhin beschäftigen. Denn noch ist nicht geklärt, welche Rolle ein 71-jähriger Mann aus Rheinhessen bei dem Raub von Bargeld, Schmuck und einer Uhr im Gesamtwert von 100.000 Euro im Hintergrund gespielt hat, bei dem drei Frauen gefesselt und verletzt wurden. Sie sind seitdem traumatisiert. Die beiden Polen waren mit dem Raubgut in ihrem Fluchtwagen bei einer zufälligen Polizeikontrolle auf der A3 gestoppt worden. Vor Gericht hatten die mittlerweile zu mehreren Jahren Haft verurteilten Räuber den Mann aus Rheinhessen als Auftraggeber und Strippenzieher belastet. Derzeit wird geprüft, ob der 71-Jährige verhandlungsfähig ist. Wenn ja, bekäme er einen eigenen Prozess.

„Eine steigende Brutalität ist im Bereich dieses Deliktfeldes nicht erkennbar.“

Kriminaloberkommissarin Laura Hansen von der Polizeidirektion Neuwied

Ein solch brutaler Überfall wie im vergangenen Jahr stellt nach Auskunft der Polizeidirektion Neuwied einen Einzelfall dar. Der Anteil an Raubdelikten an der Gesamtkriminalität im Kreis Neuwied ist eher gering: Von 9644 registrierten Straftaten im Jahr 2024 waren 46 Raubdelikte. Bei vier davon handele es sich um schweren Raub, bei dem Opfer beispielsweise mit einem Messer, einer Schusswaffe oder einem Baseballschläger bedroht oder verletzt werden. „Eine steigende Brutalität ist im Bereich dieses Deliktfeldes nicht erkennbar“, sagt Kriminaloberkommissarin Laura Hansen. Ebenfalls bemerkenswert: Die Fallzahlen schweren Raubs sind wieder rückläufig. In den Jahren 2020 und 2021 wurden jeweils fünf Fälle registriert, 2022 waren es neun, 2023 zehn und 2024 besagte vier. Auch die Gesamtzahl der Raubdelikte sinkt nach einem Hoch im Jahr 2023 mit 56 Fällen auf besagte 46. Zuvor verzeichnete die Polizei zwischen 39 und 43 Fälle pro Jahr.

Opfer werden über Rechte und Entschädigungsmöglichkeiten aufgeklärt

Damit die Raubopfer bei der Verarbeitung ihrer traumatischen Erlebnisse nicht auf sich alleingestellt sind, verfügt das Polizeipräsidium Koblenz über eigene psychosoziale Fachkräfte in der polizeilichen Opferberatung. Sie unterstützen Opfer und deren Angehörige beispielsweise bei Anträgen, informieren über das Strafverfahren oder klären über Opferrechte und Möglichkeiten zur Opferentschädigung auf. Sie vermitteln auch an andere Beratungsstellen zum Beispiel an die Caritas oder den Weißen Ring. „Im Akutfall steht die Polizei im engen Kontakt zu Notfallseelsorgern beziehungsweise zur psychosozialen Notfallversorgung des DRK, die bei Bedarf oder auf Wunsch des Opfers zum Unglücksort angefordert werden und sich mit der direkten und nahen Betreuung des Opfers befassen“, berichtet Hansen. Das Angebot der polizeilichen Opferberatung oder der Notfallseelsorge werde dem Opfer bei der Sachverhaltsaufnahme unterbreitet. Im Rahmen der Nachbetreuung durch die Polizei werde es nochmals kontaktiert und bezüglich der Unterstützungsangebote beraten.

„Ein völliger Schutz, Opfer eines Raubs oder einer anderen Straftat zu werden, kann nie garantiert werden. Um das Risiko eines Raubs zu minimieren, empfiehlt sich ein mehrschichtiger Ansatz von baulichen und technischen Maßnahmen an der Wohnung oder dem Anwesen, aber auch verhaltensbezogene Strategien.“

Kriminaloberkommissarin Laura Hansen von der Polizeidirektion Neuwied

Doch welche Präventionsmaßnahmen kann man treffen, um nicht selbst Opfer eines Raubs zu werden? „Ein völliger Schutz, Opfer eines Raubs oder einer anderen Straftat zu werden, kann nie garantiert werden. Um das Risiko eines Raubs zu minimieren, empfiehlt sich ein mehrschichtiger Ansatz von baulichen und technischen Maßnahmen an der Wohnung oder dem Anwesen, aber auch verhaltensbezogene Strategien“, empfiehlt Hansen. Beispielsweise könne ein gut konzipierter Zaun, gut ausgeleuchtete Eingänge mit Bewegungsmeldern, Alarmanlagen und einbruchssichere Türen und Fenster den Tätern das Eindringen auf ein Grundstück oder in die Wohnung deutlich erschweren. Auch durch eine Türkette oder einen Türspion könne das Eindringen Fremder verhindert werden.

Zurückhaltung in der Öffentlichkeit beim Thema Vermögen

Aus Sicht der Polizei ebenfalls empfehlenswert seien Videoüberwachungssysteme, die das eigene Grundstück aufzeichnen würden – und nicht den öffentlichen Raum. „Zum einen stellt es einen abschreckenden Charakter für die potenzielle Täterschaft dar, da ein erhöhtes Entdeckungsrisiko besteht. Zum anderen liefern die Aufzeichnungen im Falle eines Deliktes wertvolle Beweise, die der Tataufklärung dienen können. Außerdem steigert eine Überwachungskamera gegebenenfalls auch das persönliche Sicherheitsgefühl“, so Hansen. Die Polizei rät außerdem zu einem diskreten Umgang in der Öffentlichkeit oder bei Fremden in Bezug auf das eigene Vermögen oder Wertgegenstände. „Auch auf das Tragen von wertvollen Gegenständen in der Öffentlichkeit sollte verzichtet werden“, sagt Hansen. Generell sollten unsichere, schlecht beleuchtete oder gefährliche Orte, vor allem nachts, möglichst gemieden oder mit mehreren Personen aufgesucht werden.

Opferschutz der Polizei: Was tun im Falle eines Raubs?

Wer Opfer eines Raubs geworden ist, sollte dies bei der Polizei anzeigen. Opfer können sich von einem Verwandten, Bekannten oder einem Rechtsbeistand begleiten lassen. Bei akuter Bedrohung sollte die 110 gewählt werden. Opfer sollten sich nach Möglichkeit das Aussehen und die Bekleidung des Täters sowie besondere Merkmale notieren. Dazu gehören beispielsweise eine auffällige Brille, eine Tätowierung oder Frisur, die Wahl des Fluchtmittels, die Fluchtrichtung, eine mögliche Bewaffnung sowie der Ablauf der Tat. Falls Passanten oder andere die Tat beobachtet haben, sollten Opfer diese bitten, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen und deren Personalien notieren. Wenn es mit dem Täter unmittelbaren Körperkontakt gab, sollte die Kleidung vom Opfer nicht gewaschen oder vernichten werden. Denn so könnten mögliche Spuren verlorengehen. Gestohlene Karten und Mobiltelefone sollten über den zentralen Sperrnotruf 116 116 oder die Hotline des Mobilfunkanbieters gesperrt werden. Gestohlene Ausweise sollten den örtlich zuständigen Behörden gemeldet werden. Wenn ein Schlüssel geraubt wurde, sollte der entsprechende Schließzylinder vorsichtshalber ersetzt werden. Ein Raub hinterlässt nicht nur sichtbare Spuren. Menschen, die Opfer eines Raubes wurden, leiden häufig langfristig unter dem verlorengegangenen Sicherheitsgefühl. Ein Raub kann auch zu psychischen Belastungen führen. Die nächstgelegene Polizeidienststelle hilft weiter und vermittelt einen Kontakt zur Hilfereinrichtungen und Beratungsstellen. drd

Weitere Informationen unter: www.polizei-beratung.de/opferinformationen.html