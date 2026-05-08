1. Preis bei Landeswettbewerb Raubacher Schüler überzeugen mit Video zu Kinderrechten Justin Buchinger 08.05.2026, 10:00 Uhr

i Die Kinder der Klasse M1 und ihre Lehrkräfte Julia Siemens und Anne Fuldner haben mit ihrem Video den 1. Platz beim rheinland-pfälzischen Kinderrechtspreis gewonnen. Justin Buchinger

Mit ihrem Videoprojekt zu Kinderrechten haben die Schüler der Klasse M1 der Gustav-W. Heinemann-Förderschule in Raubach, den ersten Platz beim rheinland-pfälzischen Kinderrechtspreis belegt. Unsere Zeitung hat die Klasse besucht.

Das Recht auf die Fürsorge einer Familie, das Recht auf Gesundheit und medizinische Hilfe und das Recht auf besondere Unterstützung und Gleichheit bei Beeinträchtigungen: Diese drei Kinderrechte haben die Schüler der Klasse M1 der Gustav-W. Heinemann-Förderschule in Raubach mit einem Videoprojekt in den Fokus gerückt und damit den ersten Platz beim rheinland-pfälzischen Kinderrechtspreis belegt.







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