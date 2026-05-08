Mit ihrem Videoprojekt zu Kinderrechten haben die Schüler der Klasse M1 der Gustav-W. Heinemann-Förderschule in Raubach, den ersten Platz beim rheinland-pfälzischen Kinderrechtspreis belegt. Unsere Zeitung hat die Klasse besucht.
Lesezeit 3 Minuten
Das Recht auf die Fürsorge einer Familie, das Recht auf Gesundheit und medizinische Hilfe und das Recht auf besondere Unterstützung und Gleichheit bei Beeinträchtigungen: Diese drei Kinderrechte haben die Schüler der Klasse M1 der Gustav-W. Heinemann-Förderschule in Raubach mit einem Videoprojekt in den Fokus gerückt und damit den ersten Platz beim rheinland-pfälzischen Kinderrechtspreis belegt.