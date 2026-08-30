Nachdem die Raubacher ihren 800 Jahre alten Ort ausgiebig gefeiert haben, stand nun die evangelische Kirche im Mittelpunkt. Auch sie hat die stolze Zahl an Jahren erreicht.
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Andere bekommen mit 800 Jahren bestenfalls eine dicke Staubschicht – die Raubacher Kirche hat gleich ein ganzes Festwochenende bekommen. Zum Höhepunkt des Jubiläumsjahres zeigte die evangelische Kirchengemeinde Urbach-Raubach am Wochenende, dass sich Geschichte, Geselligkeit und gute Musik bestens unter einen ziemlich alten Kirchturm bringen lassen.