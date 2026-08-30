Jubiläum eines Gottehauses
Raubacher feiern auch ihre 800 Jahre alte Kirche 
Das Orgateam der Veranstaltung mit dem Mann mit den Fäden in der Hand, Leon Schick (rechts).
Das Orgateam der Veranstaltung mit dem Mann mit den Fäden in der Hand, Leon Schick (rechts).
Jörg Niebergall

Nachdem die Raubacher ihren 800 Jahre alten Ort ausgiebig gefeiert haben, stand nun die evangelische Kirche im Mittelpunkt. Auch sie hat die stolze Zahl an Jahren erreicht.

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Andere bekommen mit 800 Jahren bestenfalls eine dicke Staubschicht – die Raubacher Kirche hat gleich ein ganzes Festwochenende bekommen. Zum Höhepunkt des Jubiläumsjahres zeigte die evangelische Kirchengemeinde Urbach-Raubach am Wochenende, dass sich Geschichte, Geselligkeit und gute Musik bestens unter einen ziemlich alten Kirchturm bringen lassen.
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